Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall im Bereich Theley verletzt

Tholey (ots)

Am Montag, 16.08.2021, gegen 13.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Zu dieser Zeit befuhr der o.g. Fahrer eines Leichtkraftrades die L 145 von Theley in Richtung Hasborn. In einer scharfen Linkskurve verlor er dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er und rutschte in eine Böschung. Glücklicherweise wurde er hierbei nicht schwerer verletzt.

