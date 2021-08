Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Katalysators von einem Fahrzeug in Tholey

Tholey (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.08.2021 und dem 16.08.2021 wurde in Tholey ein Katalysator von einem Fahrzeug gestohlen Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen PKW der Marke Hyundai, der längere Zeit auf einem Parkplatz in der Metzer Straße abgestellt war. An diesem Fahrzeug wurde während dieser Abstellzeit der Katalysator abgetrennt und gestohlen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

