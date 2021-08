Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Marpingen-Berschweiler

66646 Marpingen, OT Berschweiler, Am Rothenberg (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 kam es gegen 08:15 Uhr in Berschweiler in der Straße Am Rothenberg zu einem Verkehrsunfall, wobei ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeugheck gegen eine Maurer eines Anwesens fuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen LKW bzw. ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können. Tel: 06851 - 898-0

