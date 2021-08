Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Stützrad an Anhänger in St. Wendel

66606 St. Wendel, Mommstraße 1 (ots)

In St. Wendel wurde in der Zeit vom 11. - 13.08.2021 an einem Anhänger durch eine bislang unbekannte Person ein Stützrad entwendet. Der Anhänger stand auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Mommstraße. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können. Tel: 06851 - 898-0

