Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Garage in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am 12.08.2021 wurde festgestellt, dass in eine Garage in der Balduinstraße eingebrochen worden war. An dieser Garage war das Garagentor gewaltsam geöffnet worden. Aus der Garage wurde dann ein silberfarbenes Trekking-Fahrrad der Marke "Drive" entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Tores wurde zudem der Garagentorantrieb stark beschädigt. Der Tatzeitraum konnte nicht genau eingegrenzt werden und könnte daher auch einige Zeit zurückliegen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch bzw. zu dem entwendeten Fahrrad machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell