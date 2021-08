Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einer Geschwindigkeitsmessanlage in Theley

Tholey (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 11.08.2021, wurde eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage, die in der Primstaler Straße aufgestellt war, beschädigt. Diese Anlage wurde von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit Sprühfarbe besprüht und hierdurch beschädigt. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Mittlerweile wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

