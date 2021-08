Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in den Rohbau eines Einkaufsmarktes in Freisen

Freisen (ots)

Zwischen Samstag, 07.08.21 und Montag, 09.08.21, 07.00 Uhr, wurde in den Rohbau eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße eingebrochen. An dem Rohbau wurde von unbekannten Tätern dort zunächst eine Tür aufgebrochen, wodurch diese sich Zugang zu den Räumen des Rohbaus verschaffen konnten. In diesen Räumen suchten der oder die Täter nach Wertgegenständen und stahlen schließlich eine Umwälzpumpe und ein Stromversorgungsgerät. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

