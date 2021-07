Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Entwendetes Spiegelglas an einem Fahrzeug in der Weiherstraße in 66640 Namborn

St. Wendel/Namborn (ots)

Im Zeitraum vom 28.07.2021 gegen 17:30 Uhr und 28.07.2021 gegen 19:00 Uhr wurde am einem braunen Renault Megane/Cabrio das Spiegelglas des Seitenspiegels der Fahrerseite fachmännisch demontiert und entwendet. Die Tat fand in der Weiherstraße in Namborn statt. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei in St. Wendel melden.

