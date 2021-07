Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt

Oberthal (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Oberthal mit seinem Kleinkraftrad die L 319 aus Richtung Güdesweiler kommend in Fahrtrichtung Oberthal. In einer Linkskurve kommt er mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einer Schutzplanke und kommt in einer Böschung zur Endlage. Der Fahrer musste mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Homburg verbracht werden.

