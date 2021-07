Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer

St. Wendel OT Urweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen ca. 02:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Urweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 35-jähriger Mann aus St. Wendel verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer war aus Richtung Ortsmitte Urweiler in Richtung St. Wendel unterwegs. In der Hauptstraße kollidierte er aus bislang nicht näher zu benennender Ursache mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, überschlug sich und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall gegen ein Garagentor geschleudert, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt, er wurde nach ärztlicher Erstversorgung ins Städtische Krankenhaus nach Neunkirchen verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell