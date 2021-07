Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Baltersweiler verletzt

Namborn (ots)

Am Donnerstag, 15.07.21, gg. 07.45 Uhr, kam es in der St. Wendeler Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Dieser Fahrer des Leichtkraftrades war zuvor von Hofeld in Richtung Baltersweiler unterwegs. In Höhe des Ortseingang Baltersweiler verlor er in einer langgezogenen Kurve bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Durch diesen Sturz wurde er verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

