Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 13.07.2021, ggg. 09.45 Uhr, ereignete sich in der Mommstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Dieser Fahrradfahrer befand sich bereits im Verkehrskreisel Mommstraße/Werkstraße, als ein PKW von der Werkstraße kommend in diesen Verkehrskreisel einfahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer versuchte noch dem PKW auszuweichen, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt und war nicht mehr fahrtauglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell