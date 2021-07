Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Dieseldiebstahl an 2 Baumaschinen in Hofeld

Namborn (ots)

Am Montag, 12.07.2021, wurde festgestellt, dass aus 2 Arbeitsmaschinen Diesel abgezapft und gestohlen worden war. Es handelt sich hierbei um einen Radlader und einen Bagger, die in der Furschweiler Straße abgestellt waren. An diesen Maschinen wurden in beiden Fällen die Tankdeckel aufgebrochen und Diesel-Kraftstoff abgezapft. Insgesamt wurden dort ca. 200 Liter Diesel entwendet.

Die Tatzeit konnte nicht genau benannt werden, könnte aber bis zu einer Woche zurückliegen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell