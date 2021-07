Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Donnerstag, 08.07.21, gg. 06.50 Uhr, wurde am Marktplatz in Marpingen ein Kleinbus beschädigt. Derr Kleinbus stand zu dieser Zeit in der dortigen Bushaltebucht. Dabei wurde der Außenspiegel des Kleinbusses von einem anderen Fahrzeug abgefahren. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um weißen Klein-LKW handeln. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen weitergehende Angaben zu dem Verursacher machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell