Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Sotzweiler

Tholey (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021, wurde in der Bonner Straße(Ortsdurchfahrt in Sotzweiler) ein weißer Nissan-Transporter beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 09.00 Uhr und 09.40 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Tholey geparkt. Dort beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel des Transporters und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können.

