Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines PKW-Katalysator in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 04.07.2021, kam es zu einem Diebstahl eines PKW-Katalysators im Bereich St. Wendel. Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr war ein grauer Mitsubishi-Carisma auf dem Parkplatz "Panoramaweg", der sich neben der L 131 zwischen St. Wendel und Werschweiler befindet, abgestellt. Auf diesem Parkplatz wurde in der kurzen Abstellzeit der Katalysator des PKW abgetrennt und entwendet. Da an diesem Parkplatz ein in der Regel gut besuchter Wanderweg in Richtung Wendelinushof beginnt, hofft die Polizei auf Angaben von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen dort gemacht haben.

