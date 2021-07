Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer bei Theley

Tholey OT Theley (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die L 145 von Theley herkommend in Fahrtrichtung Hasborn. In einer dortigen scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der Fahrer verletzte sich und wurde kurz darauf von anderen Verkehrsteilnehmern in der Böschung liegend vorgefunden. Die Ersthelfer leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Landstraße musste zur Unfallaufnahme und wegen dem Einsatz des Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt werden.

