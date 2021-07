Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem verletzten PKW-Fahrer auf der BAB A 1 bei Tholey

Tholey (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, gg. 15.15 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die BAB A 1 von der AS Primstal in Richtung Saarbrücken.

Bei regennasser Fahrbahn verlor er hierbei kurz vor der AS Hasborn die Kontrolle über seinen PKW. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß in eine Leitplanke. Der PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch diesen Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich

