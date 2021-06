Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kirchstraße/Zum Augenborn bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. An dieser Örtlichkeit befuhr ein PKW-Fahrer die Straße Zum Augenborn und wollte in die Kirchstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der die Kirchstraße in Richtung St. Wendel befuhr. Der Motorradfahrer konnte dem einbiegenden PKW nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall. Er wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Durch den Verkehrsunfall kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell