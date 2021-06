Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trinkwasserverteilerkasten beschädigt

St. Wendel (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 01:00 Uhr wurde in St. Wendel in der Balduinstraße in Höhe des Anwesens 22 ein Trinkwasserverteilerkasten beschädigt. Die Vorrichtung wird bei Festivitäten zur Wasserversorgung genutzt. Ein Vandale hat nun die mit roher Gewalt die Tür des Kastens abgerissen. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell