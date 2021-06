Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrerin eines Motorrades bei einem Unfall verletzt

St. Wendel (ots)

Am Samstag gegen 19:40 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Baltersweiler und Hofeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Autofahrerin aus Reitscheid missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt einer 55-jährigen Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Furschweiler. Durch die Kollision stürzte die Motorradfahrerin auf den Asphalt. Sie musste leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

