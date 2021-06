Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Heckscheibe eingeschlagen

St. Wendel (ots)

Am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 15:25 Uhr wurde an einem roten Peugeot 2008 mit Kuseler Kreiskennzeichen die Heckscheibe eingeschlagen. Der Pkw war auf dem Parkplatz des Friedhofs in Dörrenbach abgestellt. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

