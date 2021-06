Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: privater PKW mit " Blitzerleuchten" und "Martinhorn" in St. Wendel unterwegs

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 11.20 Uhr, wurde bei der Polizei ein PKW gemeldet, der mit Blitzerleuchten und einem Martinshorn ausgerüstet sei und diese bei seiner Fahrt durch St. Wendel betätige. Durch eine Polizeistreife der PI St. Wendel konnte das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später in der Nähe der Werschweiler Straße festgestellt und kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem gemeldeten Fahrzeug um einen roten Opel-Corsa handelte, der von einem jungen Mann aus der Gemeinde Namborn gefahren wurde. An dem Fahrzeug waren tatsächlich unerlaubt in der Frontschürze ein Martinshorn und Blitzerleuchten eingebaut. Die festgestellten Verstöße an dem Fahrzeug wurden geahndet. Die festgestellten Anbauten der Teile mussten umgehend wieder abgebaut werden.

Zudem wird ermittelt, ob der o.g. Fahrer durch den Einsatz der Blitzerleuchten und des Martinshorns unter Umständen andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen oder zur Seite fahren veranlasst hat. Diesbezüglich könnten unter Umständen auch noch eine missbräuchliche Nutzung von Sonder- und Wegerechte und eine Amtsanmaßung vorliegen.

Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die entsprechende Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell