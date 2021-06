Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallverursacher gesucht

St.Wendel, Tholey (ots)

In den letzten Tagen wurden gleich zweimal Autofahrer bei der Polizei in St. Wendel vorstellig, um einen Schaden an ihrem PKW zur Anzeige zu bringen. Beide Male hat sich der Verursacher nicht gemeldet und auch keine Nachricht hinterlassen. Ein Schaden wurde am Donnerstag, 17.06.2021, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 08:45 Uhr, auf dem Parkplatz Lidl in Tholey an einem schwarzen Golf verursacht. Das zweite Ereignis fand in St. Wendel auf dem Kundenparkplatz der Bank 1 Saar statt. Dort hatte der Geschädigte sein Fahrzeug, ein grauer VW Tiguan, am Montag gegen 10:00 Uhr abgestellt. Als er gegen 11:00 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Die Polizei sucht in beiden Fällen mögliche Zeugen.

PI St. Wendel: 06851-898-0

PPosten Tholey: 06853-922287

