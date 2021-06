Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Schwer verletzter Motorradfahrer

Marpingen-Alsweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B 269 zwischen Alsweiler und Winterbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53jähriger Motorradfahrer aus Eppelborn fuhr die "Alsweiler Heide" hinauf in Richtung Winterbach. Vor ihm fuhr ein Traktor die gleiche Strecke. An einer geeigneten Stelle versuchte der Motorradfahrer den Traktor zu überholen und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Der 53jährige und sein Zweirad überschlugen sich mehrmals und kamen in einem Feld zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Eine Kollision mit dem Traktor hat es offenbar nicht gegeben. Gleich mehrere Zeugen haben den Unfall beobachtet.

