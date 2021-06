Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wohnhaus

Tholey-Überroth (ots)

Am Montag kam es im Tholeyer Ortsteil Überroth zu einem Tageswohnungseinbruch. Zwischen 08:30 Uhr und 15:50 Uhr traten bislang Unbekannte an ein Anwesen in der Hargartstraße heran. Es gelang ihnen sich Zutritt zu verschaffen und das Haus nach Verwertbarem zu durchsuchen. Insbesondere waren der oder die Täter besonders an Bargeld interessiert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montag in der fraglichen Zeit Beobachtungen in Überroth gemacht haben, die möglicherweise zur Aufklärung der Straftat beitragen können.

PI St. Wendel: 06851-898-0

