Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus auf Baustelle in Freisen - Asweiler

Freisen (ots)

In der Nacht vom 19.06.2021 auf 20.06.2021 kam es in Freisen - Asweiler zu einem nicht alltäglichen Fall von Vandalismus. Bislang unbekannte Täter begaben sich hierbei auf das Baustellengelände an der Brücke über die L 315. Dort brachen sie den Bauwagen auf und verwüsteten diesen. Anschließend gingen die Täter einen Kompressor-Anhänger an, schoben diesen zur Brücke und stürzten den Kompressor-Anhänger anschließend von der Brücke. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell