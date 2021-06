Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gebäude des Pfarrheims/Kita Urexweiler und Einbruchsversuch in Behinderteneinrichtung in Urexweiler

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Montag, 14.06.2021, wurde in die nebeneinander befindlichen Gebäude des Pfarrheim Urexweiler bzw. der Kita Urexweiler im Brühl eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich der oder die Täter mit brachialer Gewalt Zugang zu den Gebäuden. Im Innern des Gebäudes wurde anschließend eine verschlossene Tür gewaltsam aufgebrochen. In den Innenräumen wurde nach Wertsachen gesucht und eine Reihe von Gegenständen, wie unter anderem Tablets und einen Beamer, entwendet.

In das Gebäude einer Behindertenwerkstatt in der Remmesweiler Straße wurde ein Einbruchsversuch am 14.06.21 festgestellt. Auch hier dürfte die Tatzeit in der Nacht zum 14.06.21 gewesen sein. Hier wurde ein Fenster eingeworfen. Es gelang dem oder den Täter im Anschluss aber nicht in das Gebäude zu gelangen.

Zwischen dem Einbruch in das Pfarrheim/Kita und dem Einbruchsversuch in die Behindertenwerkstatt dürfte ein Tatzusammenhang vorliegen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können bzw. auffällige Personen in diesen Bereichen beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell