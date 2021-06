Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der L 145 bei Theley

Tholey (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, gg. 07.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 145 bei Theley. Dort befuhren 2 PKW's hintereinander diese Strecke von Hasborn in Richtung Theley. Kurz vor der Einmündung zur L 147(von Theley in Richtung Primstal) fuhr das nachfolgende Fahrzeug auf Vorausfahrende auf. Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt. Eine Fahrzeuginsassin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

