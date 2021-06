Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorrollerfahrer bei Urweiler

St. Wendel (ots)

Am Montag, 07.06.2021, gg. 07.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 132(Landstraße zwischen Baltersweiler und St. Wendel) und dem Weg zur "Elsenbach". An dieser Örtlichkeit wollte der Fahrer eines Motorrollers von der L 132 aus Richtung Baltersweiler kommend nach links in Rtg. Elsenbach abbiegen. Hierbei schnitt er die Fahrbahn in diesem Einmündungsbereich und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der Fahrer des Motorrollers wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

