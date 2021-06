Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 03.06.2012, gg. 14.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im " Verkehrskreisel Linxweiler Straße/August-Balthasar-Straße" mit Beteiligung einer Radfahrerin. Diese Radfahrerin befand sich in dem Verkehrskreisel, als eine PKW-Fahrerin aus der August-Balthasar-Straße kommend in den Verkehrskreisel einfuhr und die Vorfahrt der Fahrradfahrerin missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und hierbei verletzt wurde. Durch den Verkehrsunfall kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

