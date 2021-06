Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am Donnerstag, 03.06.2021 wurde zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Kreuzbergstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten hier eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. In der Wohnung wurde anschließend nach Wertsachen gesucht. Es wurden dann auch eine Reihe von Wertgegenständen gestohlen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Auffälligkeiten/auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben.,

