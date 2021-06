Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigt

St. Wendel (ots)

Am Montag, 31.05.2021, wurde zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ein PKW auf dem mittleren Parkdeck des Globus-Warenhauses in der Straße " Am Wirthembösch" beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen grauen Opel-Corsa, der in Höhe des dortigen Blumengeschäftes geparkt war. Nach dem Schadenbild zu urteilen, könnte der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Verursacher meldete sich nach dem Schaden nicht. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell