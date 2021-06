Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrerin bei Sturz in Sotzweiler schwer verletzt

Tholey (ots)

Am Dienstag, 01.06.2021, gg. 19.30 Uhr, stürzte eine Radfahrerin auf einem Feldweg in der Verlängerung der Forststraße, der nach Dirmingen führt. Eine bisher namentlich nicht bekannte Zeugin bemerkte die gestürzte Radfahrerin und verständigte den Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Polizei war diese Zeugin nicht mehr vor Ort. Die Radfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber wegen ihrer Verletzungen in eine Klinik verbracht werden. Da sie selbst bisher zum Unfallgeschehen keine Angaben machen konnte, bittet die Polizei die Zeugin, welche den Rettungsdienst verständigt hatte, um Kontaktaufnahme mit der Polizei St. Wendel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell