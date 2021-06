Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in ein Gartenhäuschen in St.Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 31.05.2021, gg. 21.30 Uhr, wurde der versuchte Einbruch in Gartenhäuschen, das sich auf einem Privatgrundstück an der Ecke "'Auf dem Hügel/Im Falkenbösch" befindet, festgestellt. Unbekannte Täter hatten dort zwischen Sonntag, 30.05.2021 und Montag, 31.05.2021 versucht in dieses Gartenhäuschen einzubrechen. Nachdem es dem oder den Tätern nicht gelang sich Zugang zu dem Gartenhäuschen zu verschaffen, randalierten sie auf dem Grundstück. Hierbei wurden Blumenstöcke und Gartenstühle umgeworfen und beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben hierzu machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell