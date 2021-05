Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend gegen 20:45h fuhr ein 38-jähriger aus Freisen mit seinem Motorrad auf der B 41 in Richtung Ottweiler. An der Ausfahrt St. Wendel-Shell Tankstelle führte der vor ihm fahrende Pkw eine plötzliche Vollbremsung durch und blieb mitten in der Ausfahrt stehen. Der Motorradfahrer führte daraufhin ebenfalls eine Vollbremsung durch. Das Motorrad überschlug sich über den Lenker. Der Fahrer wurde auf den Asphalt geschleudert und verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw flüchtete im Anschluss. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf mit Kreiskennzeichen TR gehandelt haben. Hinweise an die Polizei St. Wendel. Tel: 06851-8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell