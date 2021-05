Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

St. Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag bog eine 47-jährige aus Primstal mit ihrem Pkw aus der Schorlemerstraße in St. Wendel nach links in die Werschweilerstraße ein. Hierbei übersah sie einen auf der Vorfahrtstraße in Richtung Werschweiler fahrenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 77-jährige Mann aus Baltersweiler schleuderte auf den Asphalt und wurde schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Werschweilerstraße war für die Dauer von einer Stunde im Bereich der Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell