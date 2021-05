Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl einer Geldbörse im Lidl Tholey

St. Wendel (ots)

Am Samstag gegen 11:00h wurde einer 85-jährigen Frau im Lidl Markt in Tholey die Geldbörse entwendet. Diese bewahrte sie im Einkaufswagen in ihrer Handtasche auf. Im Geldbeutel befanden sich Ausweise und Bargeld der Geschädigten. Hinweise an die Polizei St. Wendel. Tel: 06851-8980

