Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

St. Wendel (ots)

Am frühen Samstagmorgen führten zwei Beamte der Polizei St. Wendel in der Linxweilerstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei mussten sie feststellen, dass der Fahrzeugführer, ein 45-jähriger aus Neunkirchen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei ihm konnten auch noch geringe Mengen an illegalen Drogen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

