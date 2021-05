Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Schaum in der Todbach in der Gemeinde Namborn

St. Wendel (ots)

Ein Gemeindemitarbeiter der Gemeinde Namborn teilte der Polizei am Freitagvormittag mit, dass größere Mengen an Schaum in der Todbach neben der Landstraße 132/133 im Bereich Furschweiler festgestellt worden seien. Bislang sei nicht bekannt, um welche Art von Schaum es sich dabei handele. Die Ermittlungen wurden vom Landesamt für Umweltschutz übernommen.

