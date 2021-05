Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Radladers in Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Von einem nicht abgeschlossenen Lagerplatz einer Baufirma in der Verlängerung der Straße " Am Hirschberg" wurde eine Baumaschine entwendet. Es handelt sich hierbei um einen älteren, gelb-grauen Radlader der Marke Schaeff-Terex. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen den 11.05.21 und dem 26.05.2021 eingegrenzt werden. Die näheren Umstände des Diebstahls sind derzeit nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl des Radladers machen können.

