Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Baggerschaufeln in Urexweiler

Marpingen (ots)

Von einer Straßenbaustelle in der Nähe des Urexweiler Ortsteil " Habenichts" wurde über das Pfingstwochenende ein nicht alltäglicher Diebstahl gemeldet. So wurden dort von einem Bagger, der über das Wochenende in der Nähe der dortigen Straßenbaustelle zwischen der L 130 (zw. Urexweiler u. Remmesweiler) und dem Ortsteil "Habenichts" abgestellt war, 2 Baggerschaufeln gestohlen. Hierbei montierten der oder die Täter eine Baggerschaufel sogar von dem Bagger ab. Die 2 Baggerschaufel war in der Nähe gelagert.

Durch den Diebstahl ist dem Besitzer der Arbeitsmaschine ein hoher Schaden entstanden. Da die Schaufeln mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein dürften und auch das Abmontieren der angebrachten Schaufel einige Zeit gedauert haben dürfte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Der Tatzeitraum kann zwischen Freitag, 21.05.21, 16.00 Uhr und Dienstag, 25.05.21, 06.30 Uhr eingegrenzt werden.

