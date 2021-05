Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wohnhaus

Marpingen (ots)

Am Samstag, 22.05.2021, kam es in 66646 Marpingen, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich in der Zeit zwischen 14:45 - 16:30 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus, in dem sie eine Terrassentür gewaltsam aufhebelten. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände und flüchteten anschließend. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell