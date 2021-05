Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW gerät in Garage in Brand

St. Wendel (ots)

In St. Wendel - Werschweiler geriet am Samstag, 22.05.2021, gegen 14:00 Uhr ein PKW in Brand. Der PKW war in einer Garage zur Durchführung von Arbeiten abgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, an dem PKW sowie an der Garage entstanden Sachschaden.

