Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit Leichtverletzten

St. Wendel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Freitag, 21.05.2021, gegen 23:10 Uhr in St. Wendel, als eine Fahrzeugführerin, welche die Frankfurter Straße befuhr in die August-Balthasar-Straße einbiegen wollte. Die Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, wodurch es dann zum Unfall kam. Zwei Personen wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da der Verdacht auf eine beeinträchtigte Fahrtüchtigkeit bei der Fahrzeugführerin bestanden wurde die zur Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht.

