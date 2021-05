Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Wendel (ots)

Am Montagmorgen wurde durch einen Zeugen auf dem Parkplatz Biergarten an der Gaststätte Felsenmühle ein Sachschaden entdeckt, der vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes verursacht worden ist. Dabei wurde ein Holzzaun beschädigt, ein Halteverbotsschild aus der Verankerung gerissen und verbogen. Nach bisherigen Ermittlungen muss ein größeres Fahrzeug diesen Schaden verursacht haben. Dabei könnte es sich um einen Kleintransporter bzw. Klein-LKW gehandelt haben. Möglicherweise hat der Fahrzeugführer versucht an dieser Stelle zu wenden. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vielleicht hat jemand ein auffälliges Fahrmanöver im Bereich der Felsenmühle beobachtet und kann Hinweise geben.

PI St. Wendel: 06851-898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell