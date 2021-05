Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Namborn (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Dienstbezirk der Polizei St. Wendel zu zwei Verkehrsunfällen mit leicht verletzten Personen.

So befuhr ein Mann mit seinem PKW am späten Freitagabend die L 310 von Gehweiler in Richtung Hirstein. Durch plötzlich auftauchendes Rehwild versuchte der 52jährige auszuweichen, geriet ins Schleudern und prallte abseits der Fahrbahn frontal in einen Hang. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagnachmittag kam es in Namborn zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine junge Mutter war mit ihrem PKW in der Brückenstraße unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Im selben Moment näherte sich von der Hauptstraße ein 32jähriger Mann mit seinem Auto, um ebenfalls nach links in die Brückenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem an der Einmündung bereits wartenden PKW der jungen Mutter. Mit im Auto befand sich auch die kleine Tochter der Frau. Das Kind wurde leicht verletzt.

