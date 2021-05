Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Reifen eines PKW in Scheuern platt gestochen

Tholey (ots)

Am Mittwoch, 12.05.2021, zw. 14.00 Uhr und 15.45 Uhr, wurde in der Rat-Tressel-Straße der Reifen eines schwarzen Mercedes, der dort auf der Straße abgestellt war, platt gestochen. Im vorliegenden Fall ist sicher, dass die Sachbeschädigung mit einem Messer begangen wurde. In dem beschädigten Reifen wurde nämlich noch die abgebrochene Spitze eines Messers festgestellt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

