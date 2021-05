Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Reifen an einem LKW in Hirstein beschädigt

Namborn (ots)

Zw. Mittwoch, 12.05.21, 18.00 Uhr und Donnerstag, 13.05.2021, 12.00 Uhr, wurden Reifen eines zugelassenen LKW's, der auf einem Wiesengrundstück in der Langwiesstraße abgestellt war, massiv beschädigt. So wurde festgestellt, dass ein Reifen des LKW's so massiv beschädigt wurde, dass die Luft ausgetreten war. Auch ein weiterer Reifen wurde beschädigt ohne dass es hier gelang diesen luftleer zu machen. Auf Grund der festgestellten Beschädigungen dürften die Reifen durch den Einsatz eines Bohrers beschädigt worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

