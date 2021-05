Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Oberthal verletzt

Oberthal (ots)

Am Montag, 10.05.2021, gg. 15.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Groniger Straße bei dem eine Beteiligte verletzt wurde. Dort befuhr zufuhr die Fahrerin eines Leichtkraftrades die Groniger Straße in Rtg. Neunkircher Straße. Dort kam ihr ein PKW entgegen, der an dieser Kreuzung die Vorfahrtsregelung missachtete. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Leichtkraftrades stürzte hierbei und wurde verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell